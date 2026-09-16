للمرة الأولى.. الرئيس الفلبيني السابق يمثل شخصياً أمام "الجنائية الدولية"

مثل الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي اليوم الأربعاء شخصيا للمرة الأولى أمام المحكمة الجنائية الدولية، حيث يواجه تهما تتعلق بـ"حربه على المخدرات" التي أودت بالآلاف.

وكان الرئيس السابق البالغ 81 عاما قد ظهر سابقا عبر تقنية الفيديو عند مثوله الأول أمام المحكمة في لاهاي، لكنه تغيب مذاك عن جلسات عدة، وعزا فريق الدفاع ذلك إلى تدهور حاله الصحية.

وجلس الرئيس السابق مرتديا بزة داكنة وقميصا أبيض من دون ربطة عنق، بملامح جدية أثناء بدء الإجراءات، مسندا ذقنه بيديه.

وأشارت القاضية الرئيسة جوانا كورنر إلى مثوله أمام المحكمة للمرة الأولى، موضحة أنه بإمكانه مغادرة القاعة في أي وقت من دون الحاجة إلى استئذان هيئة المحكمة.