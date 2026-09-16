الصين تدشن قناة "بينغلو" بطول 134 كيلومتراً لتعزيز الربط مع "آسيان"

افتتحت الصين، اليوم، قناة كبرى جديدة تتيح للمناطق غير الساحلية في جنوب غربي البلاد طريقًا مختصرًا إلى الساحل والأسواق الخارجية، ولا سيما أسواق دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تُعد أكبر شريك تجاري للصين.

وذكرت وكالة أنباء "شنخوا" ان طول القناة يبلغ 134.2 كيلومترا، فيما وصلت تكلفة إنشائها إلى 72.7 مليار يوان (نحو 10.75 مليارات دولار أمريكي).

وتمتد القناة من مدينة ناننينغ، عاصمة منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ في جنوب الصين، إلى خليج بيبو، الذي يمثل أقرب منفذ بحري لمعظم مناطق جنوب غربي البلاد.