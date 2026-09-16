الولايات المتحدة.. وفاة رابعة مرتبطة بالحصبة في مع اتساع نطاق التفشي





(أ ف ب)

أكدت الإدارة الصحية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية تسجيل وفاة رابعة مرتبطة بمرض الحصبة، في وقت تشهد الولايات المتحدة أكبر تفش للمرض الذي يمكن الوقاية منه باللقاحات منذ عقود.

وقالت إن الوفيات الأربع سُجلت بين أشخاص غير ملقّحين.

وصرّحت وزيرة الصحة في الولاية ديبرا بوغن "أفكاري مع العائلتين اللتين فقدتا أحباء بسبب هذا الفيروس الشديد العدوى، فيما تواجه بنسلفانيا أسوأ تفشٍ للحصبة منذ أكثر من ثلاثة عقود".

وتوفّي شاب يبلغ 18 عاما لينضمّ إلى رضيعَين كانا أصغر من أن يتلقّيا اللقاح، وشخص يبلغ 40 عاما.

وأثارت الوفيات في بنسلفانيا سجالا سياسيا بين حاكم الولاية الديموقراطي جوش شابيرو ووزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي المعروف بتشكيكه في اللقاحات.

وقال شابيرو إن الوضع يتفاقم بسبب ما وصفه بـ"التشكيك في اللقاحات والمعلومات المضللة"، مشيرا إلى تسجيل 693 إصابة بالحصبة في بنسلفانيا حتى الآن، وأكثر من 3290 إصابة على مستوى الولايات المتحدة منذ مطلع العام 2026.

واتهم شابيرو كينيدي بإصدار توجيهات لمسؤولي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بعدم الإبلاغ عن وفيات بنسلفانيا، وهو ما نفاه كينيدي، متّهما حاكم الولاية بتسييس الأزمة.

وقال كينيدي "لقد أكدت مرارا أن لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) هو الوسيلة الأكثر فعالية للوقاية من الحصبة".

وفي العام 2000، اعتُبر هذا المرض الشديد العدوى مُستأصلا من الولايات المتحدة بفضل التطعيم، لكنه عاد بقوة في السنوات الأخيرة، في ظل تراجع معدلات التطعيم وتزايد انعدام الثقة في السلطات الصحية.