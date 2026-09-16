الفضاء ساحة حرب.. أمريكا تنشر أسلحة والصين وروسيا تحذران

حذرت الصين من تحويل الفضاء الخارجي إلى ساحة معركة، فيما دعت روسيا إلى إبقائه خالياً من الأسلحة، بعدما أكدت الولايات المتحدة للمرة الأولى أنها نشرتها في مدار حول الأرض.

وقال محللون إن ما أعلنته واشنطن أكد ما كان معروفاً على نطاق واسع، لكن توقيته يزيد من خطر اندلاع سباق تسلح في الفضاء، وقد يؤدي إلى تفاقم التوتر مع بكين قبل أيام من قمة مرتقبة بين الرئيسين دونالد ترامب، وشي جينبينغ في الولايات المتحدة.

وقال ناطق باسم قوة الفضاء الأمريكية في بيان، إن الولايات المتحدة نشرت في المدار أسلحة مخصصة للسيطرة على الفضاء، قادرة على حماية القوات الأمريكية المشتركة من التهديدات المعادية. ولم يقدم البيان تفاصيل بشأن الأسلحة.

وقوبلت الخطوة بتنديد الصين التي حذرت من تسليح الفضاء الخارجي وتحويله إلى ساحة معركة، فضلاً عن الدخول في سباق تسلح فيه. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، غوو جياكون في مؤتمر صحافي: نحض الجانب الأمريكي على التوقف عن توسيع قدراته العسكرية والاستعداد للحرب في الفضاء الخارجي.

في السياق، دعت روسيا إلى إبقاء الفضاء خالياً من أي أسلحة. وشدد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على ضرورة خلو الفضاء من أي سلاح، مؤكداً التعويل على تضافر الجهود الدولية واسعة النطاق لاستمرار العمل نحو نزع السلاح بالكامل من الفضاء.

لم يقدم البيان الأمريكي تفاصيل محددة عن طبيعة الأسلحة التي تم نشرها في الفضاء أو عددها. وقد تشمل الوسائل غير الحركية استخدام أشعة الليزر لتعطيل الأقمار الصناعية، أو التشويش الكهرومغناطيسي أو السيبراني على اتصالات البيانات الخاصة بها.