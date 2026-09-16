تضرر 5 ملايين شخص جراء فيضانات بيهار الهندية

قال مسؤولون في الهند، أمس، إن الفيضانات في ولاية بيهار بشرق البلاد تسببت في أضرار لنحو خمسة ملايين شخص، فيما يتم إرسال مساعدات إلى المناطق الأكثر تأثراً.

وتعد بيهار من أكثر الولايات الهندية عرضة للفيضانات، وتجاوز منسوب المياه في أنهارها السبعة الرئيسية «مستوى الخطر» بعد هطول أمطار غزيرة، وفق إدارة الموارد المائية في الولاية.

وقال نائب رئيس وزراء الولاية فيجاي كومار تشاودهري في بيان «يتم توفير الغذاء ومياه الشرب النظيفة والأدوية وغيرها من الخدمات الأساسية بشكل متواصل للعائلات المحتاجة».

وقال رئيس وزراء الولاية سامرات تشودري إن سبعة آلاف روبية (72 دولاراً) حُولت لأكثر من 827 ألف أسرة متضررة من الفيضانات.

وبحسب أرقام إدارة الكوارث في بيهار، تسببت الفيضانات في أضرار لنحو خمسة ملايين شخص.

وقال تشودري في بيان إن «أولوية الحكومة هي ضمان حصول كل أسرة متضررة على مساعدات لمواجهة الفيضانات، وتنفيذ أعمال إعادة الإعمار وفق مبدأ إعادة البناء بشكل أفضل».

وبدأت الفيضانات هذا الشهر، وأفادت وسائل إعلام محلية بمقتل 20 شخصاً، فيما قال مسؤولون إن المياه غمرت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية. وتقع بيهار عند مصب أنهار آتية من النيبال التي شهدت فيضانات مميتة الشهر الماضي.

وقالت الحكومة إنها افتتحت 13 مخيماً للإغاثة، وأنشأت أكثر من ألف مطبخ جماعي، ونشرت نحو 1800 قارب في المناطق المتضررة من الفيضانات.