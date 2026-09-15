الصين تفرض قيوداً على السفر لحماية "الأمن القومي"

فرضت الصين اليوم الثلاثاء قيودا واسعة النطاق على سفر مواطنيها، تتيح منع أشخاص تعتبر أنهم يهددون "الأمن الصناعي أو التكنولوجي" من مغادرة البلاد.

وقال مجلس الدولة إن المواطنين الذين ينتهكون اللوائح المتعلقة باستيراد التكنولوجيا وتصديرها قد يُمنعون من مغادرة الصين، مضيفا أن الأشخاص الذين يمارسون أنشطة غير قانونية في الخارج قد "يُمنعون من مغادرة البلاد لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ عودتهم إلى الصين".

وتخوض الصين والولايات المتحدة سباقا تكنولوجيا، فيما يتبادل الجانبان منذ أشهر الاتهامات بسرقة قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي المطورة محليا.

وقال مجلس الدولة إن القواعد الجديدة التي نُشرت للمرة الأولى في يوليو ودخلت حيز التنفيذ الثلاثاء، وُضعت بهدف "حماية السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية".