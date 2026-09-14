إجلاء 31 ألف شخص جراء الأمطار الغزيرة جنوب الصين

أجلت السلطات الصينية أكثر من 31 ألف شخص من المناطق المعرضة للخطر في مقاطعة هاينان جنوبي البلاد، مع استمرار هطول أمطار غزيرة على أجزاء من الجزيرة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن لجنة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها والإغاثة منها بالمقاطعة تأكيدها أنه لم ترد تقارير عن وقوع كوارث كبيرة بسبب الامطار الغزيرة.

وأوضحت اللجنة أنه من صباح يوم الجمعة وحتى مساء الأحد، تجاوزت كمية الأمطار 300 ملم في 24 بلدة في ست مدن ومحافظات، وسجلت بلدة تشانغفنغ في واننينغ أعلى كمية من الأمطار، بلغ منسوبها 452.1 ملم، متوقعة هطول مزيد من الأمطار.