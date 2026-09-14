30 مفقوداً إثر غرق عبارة قبالة فانواتو

استمرت عملية البحث في المياه قبالة دولة فانواتو الواقعة في المحيط الهادئ اليوم الاثنين للعثور على أكثر من 30 شخصا قال مسؤولون إنهم مفقودون بعد غرق عبارة ركاب.

وكانت العبّارة "إم في ماتوي" تتنقل بين جزيرتي أمباي وسانتو وكان على متنها 47 شخصا عندما غرقت يوم الجمعة، وفقا لما أفادت به منصات إخبارية محلية.

وأوضح بيان صدر يوم أمس الأحد عن مكتب رئيس الوزراء أن المنقذين على متن الزوارق انتشلوا 15 ناجيا من المياه خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما تم انتشال جثة واحدة، وفقا للبيان، في حين لا يزال أكثر من 30 شخصا في عداد المفقودين.

وسيركز البحث الآن على خط ساحلي ربما تكون التيارات البحرية قد جرفت الناجين إليه، بدلا من المياه المفتوحة.