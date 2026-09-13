بكين تحظر امتلاك طائرات مسيرة بالمدينة

قررت العاصمة الصينية بكين حظر امتلاك طائرات مسيرة بالمدينة، وذلك ضمن قواعد جديدة تم الإعلان عنها اليوم الأحد من شأنها تشديد القيود المتعلقة بالطائرات المسيرة، التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل، وتتضمن فرض حظر خلال مارس الماضي على مبيعات الطائرات المسيرة. ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في منتصف نوفمبر المقبل.

وقد حظرت بكين الرحلات بالطائرات المسيرة غير المصرح لها لأسباب أمنية، وصنفت المنطقة الإدارية بالمدينة على أنها منطقة جوية محظورة.

ويأتي تعديل القواعد في أعقاب وقوع حادث مميت في أواخر يونيو الماضي عندما اصطدمت طائرة صغيرة بناطحة سحاب في بكين، مما أسفر عن مقتل طيار وإصابة 13 آخرين.