مودي وشي يؤكدان التزامهما تسوية النزاع الحدودي بين البلدين





قالت وزارة الخارجية الهندية السبت إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جينبينغ اتفقا على العمل معا من أجل تسوية النزاع الحدودي بين بلديهما، وذلك عقب محادثات أجرياها على هامش قمة مجموعة بريكس في نيودلهي.

وحظيت زيارة شي لنيودلهي للمشاركة في قمة بريكس التي تضم 11 دولة، بمتابعة حثيثة، إذ أنها الأولى له إلى الهند المجاورة منذ عام 2019، وتمثل أكبر خطوة حتى الآن في مسار التقارب الحذر بين القوتين النوويتين المُتنافستين.

وقال شي خلال لقائه مودي وفق تسجيل مصور نُشر من نيودلهي "رغم أن بلدينا يختلفان في جوانب عديدة، فإنهما قادران تماما على تكملة نقاط القوة لدى كل منهما، ودعم أحدهما الآخر، وتحقيق النجاح المتبادل، والتقدم معا".

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان عقب الاجتماع إن "الزعيمين أعربا عن التزامهما بالتوصل إلى حل منصف ومعقول ومقبول من الطرفين لمسألة الحدود".

وأضاف البيان أن مودي "شدّد على ضرورة التزام الجانبين بالاتفاقيات والتفاهمات القائمة بشأن القضايا المتعلقة بالحدود".

وتأتي زيارة الرئيس الصيني بعد ست سنوات من مواجهة عسكرية دامية على الحدود المتنازع عليها بين البلدين.

ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقات بين الجانبين تحسنا تدريجيا من خلال استئناف الرحلات الجوية وإصدار التأشيرات وتكثيف الاتصالات الرفيعة المستوى.

لكن النزاع الإقليمي الأساسي لا يزال بدون حل، فيما يواصل الجانبان نشر قوات عسكرية كبيرة على امتداد حدودهما الجبلية المرتفعة المتنازع عليها، والبالغ طولها نحو 3500 كيلومتر، بمحاذاة إقليم التيبت.