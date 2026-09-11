الذهب قرب أدنى مستوياته في أسبوع

استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، قرب أدنى مستوياتها في أسبوع.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية نحو 4318.88 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0020 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ الثاني من سبتمبر.

وكانت الأسعار قد انخفضت بنحو 2% أمس الخميس، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.1% إلى 4359.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 63.48 دولار، بينما استقر البلاتين عند 1777.42 دولار، وهبط البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 1279.25 دولار.