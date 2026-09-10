استقرار أسعار الذهب و الفضة وارتفاع المعادن النفيسة الأخرى

استقر أسعار الذهب و لم يشهد تغيرا يذكر في التداولات الآسيوية المبكرة اليوم ، في ظل ترقب صدور بيانات رئيسية للتضخم ربما تؤثر على مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بشأن الفائدة.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية تقريبا عند 4396.69 دولار للأوقية (الأونصة) ، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر القادم بنسبة 0.4 بالمئة إلى 4440.80 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 67.30 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1897.57 دولار، وزاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1355.44 دولار.