بوتين وترامب بحثا عقد قمة مع شي جينبينغ

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بحثا فكرة عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، خلال قمة مرتقبة في نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يعقد منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) قمته في مدينة شنتشن الصينية يومي 18 و19 نوفمبر.

وأشارت روسيا إلى أن بوتين سيشارك في القمة، فيما لم يعلن البيت الأبيض بعد ما إذا كان ترامب سيحضرها.

ورداً على سؤال عما إذا كان ترامب وبوتين قد بحثا خلال مكالمتهما الهاتفية الثلاثاء، فكرة عقد اجتماع ثلاثي في شنتشن، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: بلا شك.

وأضاف بيسكوف للصحافيين، بينهم صحافيو وكالة الصحافة الفرنسية: سبق أن طُرح هذا الاحتمال، وستكون هناك فرصة لعقد مثل هذا الاجتماع.

ويعود تأسيس منتدى أبيك الحكومي الدولي إلى ثمانينيات القرن الماضي.. ويضم دولاً عدة، بينها روسيا والصين والولايات المتحدة، ويعد من أبرز أطر التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتأتي قمة نوفمبر، في ظل ضغوط أمريكية على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، فيما تتعزز العلاقات بين موسكو وبكين.