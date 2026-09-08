بايدن يكشف كواليس معركته مع السرطان ويوجه رسالة مؤثرة للأمريكيين

كشف الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس» اليوم، عن تفاصيل جديدة تتعلق بوضع الصحي، معلناً تشخيص إصابته بمرض سرطان البروستاتا خلال ربيع العام الماضي، مشيراً إلى أن المرض كان قد انتقل إلى العظام بحلول وقت اكتشافه.

وأوضح بايدن، في تصريح بالتزامن مع انطلاق شهر التوعية بسرطان البروستاتا، أنه يخضع لمتابعة طبية مستمرة بعد تلقيه العلاج الإشعاعي خلال الخريف الماضي والذي أتى بنتائج إيجابية، مؤكداً استمراره في ممارسة أنشطته اليومية والعمل على إنهاء كتابة مذكراته الشخصية، معرباً عن امتنانه للفرق الطبية والعائلات التي ساندته ودعمته بالدعاء.

وفي سياق رسالته التوعوية، حثّ بايدن الرجال على عدم التأخر في إجراء الفحوصات الطبية والمشاورات المبكرة، لافتاً إلى أن نسبة التعافي في حال اكتشاف المرض مبكراً تصل إلى نحو 100%. ودعا إلى بدء إجراء الفحوصات الدورية من سن 50 للرجال ذوي المخاطر العادية، ومن سن 45 أو أقل للرجال ذوي الأصول الأفريقية أو من لديهم تاريخ عائلي للمرض، مؤكداً أهمية طرح الأسئلة الطبية اللازمة للحفاظ على الصحة وإنقاذ الأرواح.