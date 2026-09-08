هاواي تغلق المدارس والمكاتب الحكومية تحسباً لإعصار "لويل"

أعلن حاكم هاواي جوش جرين إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية في جزيرتي كاواي ونيهاو الواقعتين في أقصى غرب الولاية اليوم، مع توقع مرور إعصار لويل بالقرب منهما، ما قد يجلب رياحا مدمرة وانهيارات طينية وتيارات سحب بحرية خطيرة.

وذكر جرين في بيان صحفي أن إغلاق المكاتب والمدارس والمحاكم سيساعد في إبقاء الناس بعيدا عن الطرق خلال الظروف الخطرة، وسيسمح لفرق الطوارئ بالتركيز على حماية المجتمع.

وحث السكان على البقاء في منازلهم، وتجنب السفر غير الضروري، والابتعاد عن السواحل وتجنب القيادة عبر مياه الفيضانات، والاستعداد لانقطاع التيار الكهربائي.