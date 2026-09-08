انخفاض منسوب المياه يربك حركة الملاحة في قناة بنما

يتواصل انخفاض منسوب المياه في قناة بنما بسبب التغيرات المناخية، ما يهدد حركة عبور السفن في هذا الممر المائي الحيوي.

وذكرت المديرة الجديدة للقناة، إيليا إسبينو دي ماروتا في تصريحات صحفية، أن عدد السفن التي تعبر القناة يوميًا قد ينخفض إلى 27 سفينة خلال الأشهر المقبلة، بسبب النقص الحاد في المياه.

وكانت هيئة قناة بنما قد حذرت من قيود محتملة على حركة الملاحة، في ظل تأثير ظاهرة الـ " نينيو"، وأعلنت خفض عدد عمليات العبور اليومية إلى 32 سفينة في سبتمبر، مقابل 36 في المعتاد، لتفادي قيود أشد خلال موسم الجفاف الممتد من ديسمبر إلى منتصف أبريل.

وتعتمد القناة، التي تمر عبرها أكثر من 3% من التجارة العالمية، على المياه العذبة من الخزانات لتحريك السفن على امتداد مسارها البالغ نحو 80 كيلومتراً. وتعتزم السلطات إنشاء خزان على نهر "ريو إنديو" لتقليل اعتماد القناة على مياه الأمطار، على أن يُستكمل المشروع بحلول عام 2032.