مطالب بتمديد مرونة نظام الدخول والخروج الأوروبي حتى 2027





دعت مجموعات تمثل قطاع السفر في أوروبا الاتحاد الأوروبي إلى تمديد القواعد المرنة الخاصة بتطبيق نظام الدخول والخروج الأوروبي (EES) حتى نهاية موسم الشتاء المقبل، لتفادي طوابير وتأخيرات طويلة خلال فترات ذروة السفر.

وكانت ترتيبات مؤقتة تسمح للمطارات وسلطات الحدود بتعليق الفحوصات البيومترية لنظام EES جزئياً عند الضرورة لتخفيف الازدحام، قد انتهت في 6 سبتمبر

وطالبت رابطة النقل الجوي الدولي (IATA) بتمديد هذه المرونة حتى نهاية موسم الشتاء في أواخر مارس 2027. وقال نائب الرئيس الأول للشؤون الخارجية في الرابطة، توماس رينيرت، إن الإبقاء على إمكانية التعليق الجزئي للنظام «ضروري للغاية» خلال الأشهر المقبلة.

من جانبها، أكدت رابطة السفر البريطانية ABTA أنها ستضغط أيضاً من أجل تمديد القواعد، مشيرة إلى أن المرونة الحالية ساعدت في تخفيف الضغط على المطارات خلال الصيف، رغم أن تطبيق النظام لا يزال بحاجة إلى مزيد من التحسين والتوحيد بين الدول المشاركة.

ويُلزم نظام EES مواطني الدول من خارج منطقة شنغن، بمن فيهم المسافرون من بريطانيا والولايات المتحدة، بتسجيل بيانات بيومترية مثل صورة الوجه وبصمات الأصابع عند دخول منطقة شنغن.

وبعد فترة انتقالية استمرت ستة أشهر، أصبح النظام يعمل بشكل كامل في أبريل 2026، مع السماح بالتعليق الجزئي عند الضرورة حتى 6 سبتمبر .

ومن المنتظر أن يتبع EES إطلاق نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي (ETIAS)، الذي سيُلزم مواطني الدول الثالثة بالحصول على تصريح سفر قبل زيارة دول منطقة شنغن. وكان إطلاق النظام مقرراً في الربع الأخير من 2026، إلا أن التوقعات تتزايد بتأجيله إلى 2027