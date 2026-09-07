السلطات الأمريكية تحذر سكان هاواي من عاصفة استوائية متوقعة

حث المسؤولون في هاواي السكان والزوار على الاستعداد لأمطار غزيرة وفيضانات وانهيارات طينية محتملة، حيث دفع إعصار لويل، وهو إعصار كبير من الفئة الثالثة، المركز الوطني للأعاصير إلى إصدار تحذير من عاصفة استوائية لجزيرتين يوم الأحد.

وأصدر المركز ومقره ميامي تحذيرا ومراقبة لإعصار لجزيرتي كاوائي ونيهاو، حيث كان من المتوقع أن يمر لويل غرب الجزيرتين في وقت متأخر من اليوم الاثنين أثناء تحركه شمالا.

وقال أخصائيو الأرصاد الجوية إن إجمالي هطول الأمطار قد يصل إلى ما بين 15-25 سنتيمترا، مع إمكانية وصول الحدود القصوى إلى 36 سنتيمترا.

ومن المتوقع أن تشهد جزيرة هاواي الكبرى أمطارا تتراوح بين 10-20 سنتيمترا، مع حصول بعض المناطق على ما يصل إلى 30 سنتيمترا.

وكان الإعصار لويل يحمل رياحا بلغت سرعتها القصوى المستمرة 195 كيلومترا في الساعة ويقع على بعد نحو 860 كيلومترا جنوب جنوب غرب ليهوي، أو نحو 895 كيلومترا جنوب غرب هونولولو. وقيل إنه يتجه شمالا بسرعة 9 كيلومترات في الساعة، حسبما أفاد مركز الأعاصير.