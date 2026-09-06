بركان "أناك كراكاتاو" يعلق الدراسة والرحلات الجوية في إندونيسيا

تسبب ثوران بركان "أناك كراكاتاو" في إندونيسيا، اليوم، في تعليق مئات الرحلات الجوية بمطار جاكرتا الرئيسي، بالتزامن مع تعليق بعض الأنشطة المدرسية ورحلات الصيد.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية أن الرماد البركاني رُصد على ارتفاع يصل إلى 6 آلاف متر في الجانب المطل على جزيرة جاوة، بينما بلغ ارتفاع عمود الرماد نحو 15 ألف متر في الجانب المطل على سومطرة، ووصل إلى مناطق في إقليم بانتن بجاوة.

وحثت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث السكان على التزام الهدوء ورفع مستوى اليقظة، موصيةً بارتداء الكمامات ووسائل حماية العينين عند تساقط الرماد، وتقليل الأنشطة الخارجية، وتغطية مصادر المياه، وتوخي الحذر أثناء القيادة بسبب انخفاض مستوى الرؤية الناجم عن الرماد البركاني.