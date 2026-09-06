عشرات القتلى والمصابين بانفجار داخل قاعدة عسكرية في بوليفيا

لقي 10 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 62 آخرون جراء انفجار وقع داخل قاعدة عسكرية في بلدية فياتشا، على بعد نحو 30 كيلومتراً من العاصمة البوليفية لاباز، فيما تواصل السلطات تقييم حجم الأضرار والتحقيق في ملابسات الحادث.

ووقع الانفجار، أمس الجمعة، في منطقة داخل المجمع العسكري مخصصة لتخزين المواد النارية، وسط تحذيرات من احتمال وقوع انفجار آخر بسبب وجود مصدر للحرارة في الموقع، فيما تضررت عشرات المنازل المجاورة، معظمها نتيجة تحطم النوافذ بفعل قوة الانفجار.

وقالت السلطات البوليفية إن الانفجار وقع نحو الساعة الثانية والنصف ظهراً بالتوقيت المحلي، ولم يتحدد سببه حتى الآن، إلا أن مسؤولين رجحوا أن يكون مرتبطاً بمخزون من المفرقعات تابع لوزارة الدفاع.

وقالت ريتا نبراسكا، مديرة الصحة في فياتشا، إن 62 شخصاً أصيبوا جراء الانفجار، مشيرة إلى نقل 14 من المصابين إلى مستشفيات في لاباز لتلقي العلاج، بينهم فتاة تعاني من حروق من الدرجة الثالثة.

من جانبها، ذكرت الشرطة أن عشرات المنازل في المناطق المحيطة بالمجمع العسكري تعرضت لأضرار متفاوتة نتيجة شدة الانفجار، لا سيما بسبب تحطم النوافذ.

وانتشرت سيارات الإسعاف والفرق الطبية وقوات الشرطة في موقع الحادث، حيث عملت على تقييم الأضرار ونقل المصابين إلى المراكز الصحية، بالتزامن مع استمرار الإجراءات الأمنية في المنطقة.

وحذرت فرق الإطفاء من وجود مصدر للحرارة داخل الموقع، ما قد يزيد من خطر وقوع انفجار جديد، ودعت السلطات السكان إلى الابتعاد مسافة لا تقل عن 150 متراً عن المنطقة المتضررة، في وقت تواصل فيه الجهات المختصة التحقيق لتحديد الأسباب الدقيقة للانفجار.