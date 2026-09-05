الأمم المتحدة تعتمد قراراً لتصحيح خريطة العالم





اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا دوليا جديدا، يدعو إلى تعزيز التمثيل الأكثر دقة وتوازنا لأحجام القارات على خرائط العالم، ولا سيما أفريقيا في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى معالجة التشوهات التاريخية في التمثيل الخرائطي للقارات.

وفي تصويت مسجل أجرته الجمعية العامة اليوم "الجمعة"، حصل القرار على دعم 107 دول ويركز على تناول قضية نظم رسم الخرائط العالمية، مشيرا إلى أن بعض رسومات الخرائط المستخدمة على نطاق واسع، وفي مقدمتها المستخدم فيها نظام "ميركاتور" لرسم خرائط العالم، تؤدي إلى تشويه نسبي لأحجام المناطق الواقعة بعيدا عن خط الاستواء، كالقارة الأفريقية وبعض المناطق الأخرى في الجنوب العالمي مما يجعلها تبدو أصغر من مساحتها الحقيقية.

ويشير نص القرار إلى أن نظام رسم الخرائط "ميركاتور"، الذي صمم في القرن السادس عشر لأغراض الملاحة البحرية، لا يزال مستخدما على نطاق واسع في المواد التعليمية والإعلامية والرقمية والرسمية، رغم التشوهات التي يسببها في تمثيل مساحات اليابسة.كما وأقرت الجمعية العامة عبر قرارها الجديد اليوم بأن هذه التشوهات لا تقتصر على الجانب الفني للخرائط فحسب، وإنما أيضا ممكن أن تؤثر في التصورات التعليمية والثقافية والجيوسياسية والاقتصادية لأحجام القارات، معتبرة أن تصحيحها يمكن أن يسهم في تعزيز المعرفة الجغرافية الدقيقة ومعالجة بعض التحيزات التاريخية.و يدعم القرار استخدام نظام "إيكوال إيرث" لرسم الخرائط، باعتباره خيارا يوفر تمثيلا أكثر دقة لأحجام الكتل القارية، ويشجع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والجهات المعنية على اعتماد إسقاطات متساوية المساحة عندما تكون الدقة في تمثيل أحجام القارات أمرا مهما. كما يدعو القرار وكالات الأمم المتحدة، بما فيها منظمة اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، إلى التعاون مع الاتحاد الأفريقي والأوساط الأكاديمية لتطوير معايير وممارسات أكثر دقة في مجال الخرائط والمعلومات الجغرافية المكانية.ويشجع الدول أيضا على إدماج التعليم النقدي لمبادئ رسم الخرائط في المناهج الدراسية، وزيادة الوعي لدى المؤسسات التعليمية والعلمية ووسائل الإعلام بما يتعلق بالتحيزات الناجمة عن إسقاطات الخرائط. يأتي اعتماد القرار بعد أن تقدمت مجموعة من الدول الأفريقية بمشروعه في أغسطس، في إطار جهود أوسع لتعزيز تمثيل أفريقيا بصورة أكثر دقة في الخرائط والمواد التعليمية والمنصات الرقمية.و لا يحظر القرار استخدام نظام «ميركاتور» لرسم خرائط العالم، وهو الأسلوب التقليدي والشائع كما لا يفرض على الدول استخدام نظام «إيكوال إيرث»، وهو أسلوب حديث في رسم الخرائط يهدف إلى تمثيل المساحات الحقيقية للقارات بصورة أكثر دقة.