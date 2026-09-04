بعد 9 أيام تحت الأرض.. إنقاذ عاملين من فيضانات نيبال

أخرج عمال الانقاذ في نيبال عاملين على قيد الحياة من نفق اليوم الجمعة خلال عملية مستمرة في نفق "تريشولي 3 أ"، وفقا لما أفاد به مسؤولون.

ونشر عضو البرلمان النيبالي شري رام نيوباني عن عملية الإنقاذ الثانية على صفحته على فيسبوك بعد فترة وجيزة من تأكيد المتحدث باسم الجيش البريجدير جنرال راجا رام باسينت إنقاذ أول عامل محاصر خلال العملية في النفق. وقد حدد المسؤولون هوية الرجلين على أنهما رئيس عمال ميكانيكي ومشرف ميكانيكي.

وتأتي عمليات الإنقاذ بعد تسعة أيام من فيضانات 26 أغسطس، والتي يرجح أنها نجمت عن انهيار جليدي، مما أدى إلى تدمير بلدات ووديان في نيبال.

وأظهرت قنوات الإخبار التلفزيونية المحلية صورا للعامل الأول الذي تم انقاذه وهو مغطى بالطين ومحمولا على كتف أحد المنقذين من الموقع. وقال المسؤولون إن الرجلين يخضعان للملاحظة الطبية.