فيضانات وانقطاع الكهرباء إثر عواصف قوية ضربت تورونتو الكندية

ضربت عواصف رعدية عنيفة منطقة تورونتو الكبرى، وسط شرق كندا، متسببة في انقطاع الكهرباء عن نحو 65 ألف شخص، وفيضانات وأضرار مادية .

وتسببت الرياح القوية في إسقاط أشجار وخطوط كهرباء، بينما غمرت المياه عدداً من المناطق، ما أدى إلى تعطل مركبات واضطراب حركة النقل العام.

كما سجل مطار "بيرسون" الدولي في تورونتو تأخيرات واسعة في الرحلات، وسط دعوات للمسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم لدى شركات الطيران.

وكانت السلطات الكندية قد حذرت من رياح مدمرة وأمطار غزيرة وحبات برد كبيرة، إلى جانب احتمال تشكل أعاصير "تورنادو"، خصوصاً غرب تورونتو.