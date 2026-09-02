اصطدام سفينتين تجارتيين قبالة اسطنبول

اصطدمت سفينتا السو وتوجبيرك إمام أوغلو على بعد 18 ميلا بحريا قبالة منطقة سيليفري في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، حسبما قال مكتب محافظ اسطنبول في بيان عبر منصة" أكس" اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البيان جاء فيه أنه يبدو أن سفينة السو لم تتعرض لضرر واضح.

وأضاف البيان أنه لم يتم التواصل مع سفينة توجبيرك أو طاقمها المؤلف من 10 أشخاص.

وقالت المديرية العامة للشؤون البحرية في تركيا عبر منصة " اكس"" إن سفينة توجبيرك لم ترد على أي اتصالات ، كما لم تستجب الهواتف المحمولة لأفراد طاقم السفينة.

وأضافت المديرية أنه يعتقد أن السفينة تعرضت للغرق.





