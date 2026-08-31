بوتين: روسيا تسير على طريق إنهاء الصراع الأوكراني

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تتجه بالفعل نحو إنهاء الصراع الأوكراني، مشددا على أن موسكو تسير على هذا الطريق.

وجاء ذلك خلال لقاء بوتين مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك.

وقال بوتين رداً على كلمة مودي التي دعا فيها إلى حل جميع المشاكل بالوسائل السلمية والتحرك نحو إنهاء العمليات القتالية: "شكرا جزيلا، رئيس الوزراء المحترم نحن نسير على هذا الطريق بالفعل".

من جانبه أفاد مودي عبر تصريحات نقلتها وسائل إعلام هندية وروسية، بأن الهند تدعم جميع الجهود السلمية على هذا المسار، مؤكدا أن نيودلهي ستواصل دعمها للجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

ويأتي اللقاء في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الروسي تقدمه في دونباس، بينما تشن أوكرانيا هجمات بطائرات مسيرة على العمق الروسي، وتبادل الهجمات على البنية التحتية للطاقة.