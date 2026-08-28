إسبانيا تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي للتعامل مع المهاجرين بسبتة

طلبت إسبانيا اليوم ​الجمعة مساعدة من وكالة حماية الحدود ‌الأوروبية (فرونتكس) ​في التعامل مع المهاجرين بجيب سبتة الواقع في شمال أفريقيا، وذلك بعد مرور ما يقرب من شهر على اندفاع عشرات الآلاف عبر الحدود من المغرب.

وأرسل وزير ⁠الداخلية الإسباني فرناندو جراندي-مارلاسكا طلبا إلى بياته جميندر مديرة شؤون الهجرة والشؤون الداخلية في المفوضية الأوروبية للحصول على مساعدة ‌من فرونتكس التابعة للاتحاد الأوروبي في فحص المهاجرين الموجودين في الجيب بشكل غير قانوني.

وتقول ‌السلطات إن ما بين 5000 و8000 ‌شخص لا يزالون في سبتة ‌بعد أن عبر ما ‌لا يقل عن 72 ألف شخص من المغرب في ​30 يوليو ، في توافد ​قتل فيه 82 ⁠مهاجرا على الجانب الإسباني من الحدود، وأكد المغرب 14 وفاة أخرى.

وطلبت إسبانيا أيضا 10 ​أفراد ⁠آخرين ⁠من فرونتكس للمساعدة في فحص المهاجرين. ويأتي طلب مارلاسكا وسط تفاقم التوتر في سبتة إثر ⁠سلسلة احتجاجات نظمها سكان للمطالبة بمغادرة المهاجرين. وتعرضت خيام مهاجرين للهجوم وإشعال النيران فيها.

واعتقلت السلطات 12 مهاجرا أمس الخميس بعد قيامهم برشق مركبة تابعة للجيش بالحجارة، مما ‌أدى إلى إصابة جندي وأربعة مهاجرين.

ونقلت صحيفة إل ​بايس الإسبانية اليوم الجمعة عن مصادر من المحكمة الرئيسية بالمدينة قولها إنه تم ترحيل 11 منهم من سبتة.