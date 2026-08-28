الرئيس الصيني يترأس اجتماعاً بشأن عمليات الإنقاذ في التيبت

ترأس الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الجمعة اجتماعاً لكبار المسؤولين للاطلاع على عمليات الإنقاذ في التيبت، وذلك بعد يومين من انهيار جليدي ضرب الحدود النيبالية الصينية.

وقال مسؤولون في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني خلال الاجتماع "يجب بذل كل الجهود للبحث عن المفقودين وإنقاذهم داخل البلاد وخارجها"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأضافت شينخوا نقلا عن المسؤولين أنه "لا يزال هناك العديد من المخاطر الكامنة المتمثلة في الأنهار والبحيرات الجليدية والكوارث الجيولوجية في المنطقة المحيطة، فيما تواجه عمليات الإنقاذ صعوبات بالغة".

وذكرت أن الصين تنظر في تقديم مساعدات طارئة للنيبال و"التعاون الدولي في مجال الإغاثة".