نيبال: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى 157 قتيلاً

قالت الشرطة في نيبال إن عدد ضحايا الفيضانات العارمة في منطقة حدودية مع الصين بلغ 157 قتيلا.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الصينية بأن حكومة الصين أطلقت عبر الحدود الشمالية جهود بحث وإنقاذ، مع وقوع إصابات كبيرة في منطقة جيرونج الحدودية.

وقال مسؤولون في نيبال إنه جرى الإبلاغ عن فقدان 384 سائحا، بينهم 291 سائحا من الولايات المتحدة وبريطانيا وماليزيا ودول أخرى. وقال مسؤولو مجلس السياحة إن من المرجح أن يكون بعض المفقودين من الهند والمغتربين الهنود.

وقال المتحدث باسم الشرطة النيبالية أبي نارايان كافلي، الذي أعلن عدد القتلى، لوكالة أسوشيتد برس إن ما لا يقل عن 28 شرطيا كانوا من بين المفقودين.

وحذر المسؤولون السكان في العديد من مناطق نيبال وطالبوهم بالابتعاد عن ضفاف أنهار بهوتيكوشي وتريشولي وناراياني. وقال مسؤولون إن نهر بوتيكوشي فاض نحو الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الأربعاء، مما أدى إلى تدمير عدة قرى وطرق ومشروعات لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وقالت ساسميت بوخاريل، المتحدثة باسم الحكومة النيبالية: "طلبنا من كل من الهند والصين مساعدتنا في جهود الإنقاذ."

وأفاد مسؤولي الحكومة في كوريا الجنوبية بأن مواطنين يعملون في بناء محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في نيبال كانوا من بين المفقودين المبلغ عنهم.