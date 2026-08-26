فقدان 384 سائحا بعد فيضان مرعب في نيبال

قال سانتوش بانتا، رئيس مجلس السياحة في نيبال،اليوم الأربعاء إن نحو 384 سائحا، بينهم أكثر من 290 أجنبيا، صاروا في عداد المفقودين إثر وقوع فيضان ضخم.

وكان المسؤولون أكدوا في السابق وفاة ما لا يقل عن ثمانية أشخاص في الفيضان. وقال المتحدث باسم الشرطة آبي نارايان كافلي إن 26 من أفراد الشرطة فٌقدوا أيضا.

وبناء على التسجيلات الأولية التي حصلت عليها وكالات الرحلات الجبلية والسفر التي تعمل في المنطقة، فإن من بين المفقودين 92 من نيبال.

وقال بانتا إن معظم غير المواطنين من الهنود، الذي يستخدمون الطريق للسفر إلى كالاش مانساروفار في التبت.

وأضاف بانتا أن سائحين آخرين من دول أخرى، تشمل الولايات المتحدة وإسبانيا وليتوانيا وألمانيا من بين المفقودين.