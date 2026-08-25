نجلا ترامب ونتنياهو في مرمى الاغتيال



لم يحتج التهديد هذه المرة إلى رسالة سرية أو معلومات استخباراتية تتسرب لاحقاً. ظهر على شاشة التلفزيون الرسمي الإيراني: صور ومواقع يتحرك بينها بارون ترامب، الابن الأصغر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسؤال عن المكان الذي يمكن استهدافه فيه، قبل أن ينتهي المقطع بإشارة إلى مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار.

المقطع، الذي استمر نحو ثلاث دقائق، نقل المواجهة مع واشنطن إلى دائرة أكثر حساسية، بعدما عرض مواقع مرتبطة بتحركات بارون، البالغ 20 عاماً، وتحدث عن مراقبته، في أحدث حلقة من سلسلة تهديدات بثتها وسائل إعلام إيرانية ضد الرئيس الأمريكي وأفراد عائلته.

وفي واشنطن، لم يمر البث باعتباره مجرد دعاية. فقد أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي،اليوم الثلاثاء، أنه على علم بالفيديو ويحقق في مضمونه.

وقال المتحدث باسم الجهاز نيت هيرينج إن «الخدمة السرية على علم بالفيديو وتحقق في أي شيء يمكن اعتباره تهديداً للأشخاص الذين نتولى حمايتهم»، لكنه رفض الكشف عن أي إجراءات أمنية اتخذت، مؤكداً أن الجهاز لا يناقش معلومات الحماية لأسباب تتعلق بالأمن العملياتي.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدر في جهات إنفاذ القانون الفيدرالية أن الفيديو ليس حالة منفصلة، بل يأتي ضمن حملة من المقاطع الإيرانية التي تستهدف ترامب وعائلته، وأن بعضها تضمن معلومات عن تحركات أفراد منها ومقترحات لاستهدافهم.

وبينما كانت أجهزة الحماية الأمريكية تتعامل مع تهديد بارون، خرج من إسرائيل اتهام آخر يضع أحد أبناء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الدائرة ذاتها.

ففي مقابلة هاتفية مع «القناة 14» الإسرائيلية، أمس الاثنين، قال نتنياهو : «إيران استهدفت أحد أبنائي.. حاولت إيران قتل أحد أبنائي».

لكن نتانياهو ترك الجزء الأخطر من روايته بلا إجابات: لم يقل أي ابنيه، يائير أم أفنير، كان المستهدف، ولم يحدد متى وقعت محاولة الاغتيال المزعومة أو أين، وكيف اكتشفت، أو مدى اقترابها من التنفيذ.

وجاء الكشف خلال حديثه عن حماية الشخصيات السياسية قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، إذ قال إنه طلب من رئيس جهاز الأمن الداخلي «الشاباك» توفير الحماية المناسبة لأي مرشح لرئاسة الوزراء.

وبذلك تلاقت خلال أقل من يوم روايتان من واشنطن وتل أبيب عند نقطة واحدة: أبناء القادة باتوا جزءاً من دائرة التهديد الإيراني. لكن الفارق أن تهديد بارون خرج إلى العلن عبر شاشة الإعلام الرسمي الإيراني ودفع الخدمة السرية إلى التحرك، بينما لا يزال اتهام نتنياهو قائماً على روايته وحدها، من دون تفاصيل أو أدلة معلنة حتى الآن.