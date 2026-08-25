الخدمة السرية الأمريكية تؤكد علمها بفيديو إيراني يهدد حياة بارون ترامب

أكدت الخدمة السرية الأمريكية أنها على علم ببث وسائل إعلام رسمية إيرانية مقطع فيديو يبدو أنه يتضمن تهديدا لحياة بارون ترامب، أصغر أبناء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم الخدمة السرية، نيت هيرينج، في بيان، إن "الخدمة السرية الأمريكية على علم بالفيديو، وتحقق في أي شيء يمكن اعتباره تهديدا للأشخاص الذين تتولى حمايتهم".

وأضاف هيرينج: "حرصا على أمن العمليات، لا نناقش المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالحماية".

ومنذ اغتيال أمريكا آية الله علي خامنئي، تداولت وسائل إعلام إيرانية في مناسبات عديدة محتويات تتضمن تهديدات للرئيس ترامب وأفراد من عائلته.

ووقع مقتل خامنئي في بداية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وكانت شبكة "سي إن إن" قد أفادت في وقت سابق بأن الخدمة السرية كانت على علم بالتهديد الموجه إلى بارون ترامب.