"حكماء المسلمين" يدين بشدة التفجير في مركز تعليمي بكابول

أدان مجلس حكماء المسلمين، بأشد العبارات، التفجير الذي وقع في مركز تعليمي بالعاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وأكد المجلس في بيان اصدره، اليوم، رفضَه القاطع لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وكافة الشرائع السماوية والقيم الإنسانية والأخلاقية، داعيًا إلى ضرورة تضافر الجهود لنشر قيم التسامح والتعايش والسلام، والتصدي لكافة أشكال الكراهية والعنف والإرهاب التي تستهدف أمن المجتمعات واستقرارها وسلامة أفرادها.

وأعرب مجلس حكماء المسلمين عن تضامنه مع أفغانستان وشعبها، ومع أهالي وأسر المصابين، جرَّاء هذا الحادث الأليم، سائلًا المولى عز وجل أن يمنَّ عليهم بالشفاء العاجل.