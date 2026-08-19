غوتيريش يعلن التحضير لاجتماع "5+1" لدفع مسار السلام في قبرص

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عزمه عقد اجتماع جديد بصيغة "5+1" لحل القضية القبرصية، إثر موافقة الجانبين والدول الضامنة المتمثلة في اليونان وتركيا والمملكة المتحدة، مشددا على حتمية استكمال التحضيرات المتعلقة ببناء الثقة لضمان نجاح المسار.

ودعا غوتيريش، خلال زيارته لقبرص الزعيمين القبرصيين، إرسين تاتار ونيكوس خريستودوليدس، إلى تقديم التنازلات اللازمة وتكثيف إجراءات بناء الثقة، مؤكدا استمرار مساعي مبعوثته الشخصية، ماريا أنخيلا هولغوين، لتحقيق تسوية تلبي تطلعات الشعب القبرصي نحو السلام والتعاون.

وشدد الأمين العام على وجوب احترام سلطة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام "يونفيكب"، مشيدا بالجهود المشتركة للجنة المفقودين واللجان الفنية في تقليص الفجوة وتسهيل حياة المواطنين.

واختتم تصريحاته مبينا أن حل الأزمة يشكل ركيزة حيوية لاستقرار المنطقة الأوسع وسط التحولات الجيوسياسية، مجددا التزام الأمم المتحدة التام بدعم الشعب القبرصي في هذه اللحظة الحاسمة رغم عدم امتلاكها سلطة فرض السلام.