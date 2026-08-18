حرائق الغابات بإندونيسيا دمرت 235 ألف فدان في شهر

قال وزير إندونيسي إن حرائق الغابات في بلاده دمرت نحو 235 ألف فدان في شهر يوليو وحده.
وقال وزير الغابات راجا جولي أنتوني اليوم إن المساحة تقارب مثلي الأضرار التي وقعت في الأشهر الستة السابقة، مع تزايد شدة ظاهرة النينيو المناخية.
أظهرت بيانات وزارة الغابات أن 202004 هكتارات (499162 فدانا) احترقت في الفترة من يناير إلى يوليو ارتفاعا من 107465 هكتارا (نحو 265 ألف فدان) في الفترة من يناير إلى يونيو .
وقال أنتوني إنه بحلول منتصف أغسطس تجاوزت شدة ظاهرة النينيو مستويات عام 2015، وهي آخر مرة وقعت فيها الظاهرة بقوة.
رغم ذلك، كانت المساحة المتضررة من حرائق الغابات أصغر مقارنة مع نفس الفترة عام 2015، عندما أتت الحرائق على 600 ألف هكتار (نحو مليون و400 ألف فدان).
و قال أنتوني إن مساحة المناطق المتضررة "تجاوزت بالفعل المستويات التي شهدناها في عامي 2019 و2023، ولكن بالنظر إلى أن ظروف ظاهرة النينيو الحالية مشابهة لتلك التي شهدها عام 2015، فإن المساحة لا تزال أقل من مستوى عام 2015. هذا ما نعمل جاهدين على معالجته".
وتتوقع وكالة الأرصاد الجوية في إندونيسيا أن تستمر ظاهرة النينيو حتى مطلع عام 2027 وأن تبلغ حرائق الغابات والأراضي ذروتها خلال الفترة من أغسطس إلى سبتمبر .