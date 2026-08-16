آلاف ممن أخلوا منازلهم جراء الزلزال ينتظرون المساعدات في اندونيسيا

لا يزال آلاف الأشخاص الذين أخلوا منازلهم ينتظرون المساعدات، غداة الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة فلوريس في شرق إندونيسيا موقعا 51 قتيلا وعشرات الجرحى وملحقا أضرارا بمئات المباني.

وأخلى نحو 5 آلاف شخص منازلهم جراء الزلزال بقوة 7,7 درجات الذي هز الجزيرة صباح السبت، وأعقبته 341 هزة ارتدادية، وفق ما أعلن الناطق باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث بيرتون سوار بيليتا بانجايتان.

ولا يزال سكان بعض المناطق من دون كهرباء أو وسائل للاتصال، فيما تبقى طريق واحدة على الأقل مخصصة للوصول الطارئ إلى المنطقة غير سالكة.