رومانيا تعلن إسقاط مسيرة اخترقت المجال الجوي

ذكرت وزارة ‌الدفاع ​الرومانية اليوم الأحد أن طيارا إسبانيا يقود مقاتلة إف-18 في مهمة ⁠حراسة جوية تابعة لحلف حلف شمال الأطلسي في رومانيا، ‌اسقط طائرة مسيرة انتهكت المجال الجوي بشكل ‌غير قانوني. وهذه هي رابع ‌طائرة مسيرة ‌يجري إسقاطها ‌هناك هذا العام.

ولم تحدد الوزارة مصدر الطائرة المسيرة.

وتشترك هذه ​الدولة العضو ‌في ​حلف شمال ⁠الأطلسي في حدود برية بطول 614 ​كيلومترا ⁠مع ⁠اوكرانيا، وشهدت انتهاكات متكررة لمجالها الجوي من ⁠قبل طائرات روسية مسيرة على مدار السنوات الاربع الماضية، فضلا عن وجود ألغام ‌عائمة في البحر الاسود عبر ​طرق تجارية وطاقة رئيسية.