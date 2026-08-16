مصرع 6 أشخاص بسبب العواصف والفيضانات في إنديانا الأمريكية





لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم جراء العواصف والفيضانات التي اجتاحت ولاية إنديانا الأمريكية، فيما أجلت السلطات مئات السكان وتواصل فرق الإنقاذ عملياتها مع ارتفاع منسوب المياه في عدد من المناطق.

وأكد حاكم الولاية مايك براون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوافق على طلب إنديانا بإصدار إعلان طوارئ رئاسي، مما يمهد الطريق لتقديم المساعدة الاتحادية.

وأنقذت السلطات 95 شخصا مع ارتفاع منسوب مياه الفيضانات على طول نهر وايت، فيما أجلت أكثر من 350 شخصا في مقاطعة ديلاوير، بينما تتواصل عمليات الإنقاذ والتحقق من سلامة السكان في مناطق أخرى.

ووصف مدير إدارة الطوارئ في مقاطعة ماريون جاكوب سبنس الفيضانات بأنها غير مسبوقة، في ظل تسجيل مستويات قياسية للمياه.

وتوزعت الوفيات على خمس مقاطعات، وشملت طفلا يبلغ من العمر أربع سنوات وثلاث نساء ورجلين، فيما شهدت الولاية خلال الأسبوع الماضي أمطارا غزيرة رفعت منسوب الأنهار والجداول إلى مستويات قياسية، وأعلنت أكثر من 12 مقاطعة حالات كوارث محلية.