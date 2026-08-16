إيبولا يودي بحياة شخص كل 30 دقيقة في الكونغو

حذّرت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسط اتساع نطاق الإصابات وارتفاع أعداد الوفيات، ودعوات إلى تكثيف الاستجابة الدولية لاحتواء الوباء.

وقال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن الفيروس يتسبب في وفاة شخص كل 30 دقيقة، واصفا التفشي بأنه "الأسرع انتشارا على الإطلاق"، وداعيا المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده قبل اتساع رقعة انتقاله.

من جانبها، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن التفشي الناجم عن فيروس بونديبوجيو أصبح الأكبر المسجل في تاريخ الكونغو الديمقراطية والأسرع توسعا مقارنة بتفشيات إيبولا السابقة، بعدما امتد إلى 54 منطقة صحية في ستة أقاليم، عقب انحصاره في البداية بمنطقة مونغبابو بإقليم إيتوري.

وبحسب أحدث بيانات وزارة الاتصال والإعلام في الكونغو السبت، ارتفعت حصيلة وفيات فيروس «إيبولا» في البلاد إلى 2214 حالة، والإصابات إلى 4727 حالة، فيما يبلغ معدل الوفيات نحو 46.8% من إجمالي الإصابات.