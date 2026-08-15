ارتفاع حصيلة انقلاب عبارة في زيمبابوي إلى 68 قتيلاً





ارتفع عدد الضحايا جراء انقلاب عبارة الثلاثاء في بحيرة كاريبا في زيمبابوي إلى 68 قتيلا بعد انتشال مزيد من الجثث السبت، بحسب ما أفادت الشرطة.

وانقلبت العبّارة المكتظة بالركاب، والتي تديرها وكالة تطوير البنية التحتية الريفية الحكومية الثلاثاء، بسبب سوء الأحوال الجوية والأمواج.

وقالت الشرطة في بيان مقتضب إنها "تُبلغ المواطنين في زيمبابوي والجهات المعنية بأن حصيلة القتلى في حادث العبارة في كاريبا ارتفعت الآن إلى 68 شخصا، بعد انتشال 22 جثة" السبت، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ومعظم من يستقلون العبارة كانوا من القرويين وتجار الأسماك الذين يعيشون حول البحيرة الواقعة على الحدود مع زامبيا.

وقال مسؤولون إنها كانت مرخصة لنقل 90 شخصا، إلا أنها كانت تقل 114 بالغا وخمسة من أفراد الطاقم وعددا غير محدد من الأطفال.

وأفادت وحدة الحماية المدنية الأربعاء بإنقاذ 77 شخصا.

وشارك عشرات المشيعين في مراسم تأبين الخميس في مدينة كاريبا الواقعة على ضفاف البحيرة، على بعد نحو 400 كيلومتر غرب العاصمة هراري، قبل دفن الجثامين.

وقال ناجون إنهم توسلوا إلى سائق العبارة أن يعود أدراجه بسبب اضطراب المياه، والتي كانت قد بدأت تتسرب إليها بعيد الإبحار.

وتبعد بحيرة كاريبا أكثر من 300 كلم شمال غرب العاصمة هراري، وتُعد أكبر بحيرة اصطناعية في العالم من حيث حجم المياه.