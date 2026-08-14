ترامب يقلّل من مخاوف تتّصل بطاقم حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"





قلّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة من شأن تقارير أثارت مخاوف بشأن أوضاع العسكريين على متن حاملة طائرات أميركية منتشرة في مواجهة إيران وصحّتهم النفسية، ولفت إلى أن السفينة ستغادر قريبا منطقة العمليات.

ردا على سؤال طرحه صحافيون حول قلق أسر البحارة بشأن الأوضاع على متن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، قال ترامب "كلا، ليسوا قلقين".

ورفض ترامب الانتقادات الموجّهة إلى طول فترة انتشار حاملة الطائرات في البحر، والتي بلغت تسعة أشهر، معتبرا أن المدة "غير كافية".

وأكد ترامب تقارير تفيد بأن حاملة طائرات أخرى ستحل محل "أبراهام لينكولن"، في ظل استمرار الجمود في النزاع مع إيران بشأن مضيق هرمز وبرنامجها النووي.

وقال "تلك السفينة تتحرّك الآن أو بصدد التحرّك قريبا جدا، وسيتم استبدالها بحاملة أخرى مماثلة".

وأوردت وسائل إعلام أميركية ومنشورات عسكرية متخصصة، نقلا عن عدد من أقارب أفراد الطاقم قولهم إن ظروف المعيشة على متن "أبراهام لينكولن" متدهورة.

كما أفادت تقارير بتسجيل محاولات انتحار عدة.

ويدعو سياسيون ديموقراطيون إلى فتح تحقيقات في ما يجري على متن حاملة الطائرات.

وغادرت "أبراهام لينكولن" كاليفورنيا في نوفمبر 2025 لأداء مهمة في بحر الصين الجنوبي، قبل أن يُعاد توجيهها إلى الشرق الأوسط قبيل الهجمات التي شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران بدءا من 28 فبراير.

وقال جوناثان شرودن مدير الأبحاث في مركز التحليلات البحرية، في تصريح لوكالة فرانس برس إن مدّة مهمات حاملة الطائرات لا تتجاوز عادة ستة أشهر حفاظا على "صحة البحارة"، وخشية حدوث "مشاكل" لاحقة، بما في ذلك تكاليف الصيانة.