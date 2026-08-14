حريق غرب ألمانيا يستدعي إجلاء 1800 شخص





أُجبر نحو 1800 من سكان بلدة في غرب ألمانيا على إخلاء منازلهم بسبب حريق غابات أتى على نحو 300 هكتار اقترب من المنازل، وفق ما أعلنت السلطات الجمعة، مع نشر مروحيات ومعدات عسكرية لمكافحة أكبر حريق غابات تشهده البلاد هذا الصيف.

واقتربت النيران من المنازل في قرية غاي الواقعة ضمن نطاق منطقة هورتغنفالد الألمانية، القريبة من الحدود مع بلجيكا وهولندا.

واتّسع الجمعة نطاق الحريق من 25 هكتارا إلى 300 هكتار، فيما حذّرت السلطات من أن الأحوال الجوية ستصعّب عملية السيطرة على النيران، لافتة إلى أن الخطر ما زال يتهدّد المنازل التي أُخليت.

وقال المتحدث باسم جهاز الإطفاء المحلي بيتر بيرندغن في تصريح لصحيفة بيلد، إن العوامل المناخية تجعل "الظروف غير مواتية لمكافحة حرائق الغابات"، في إشارة إلى الهواء الجاف والرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة، لافتا إلى أن عملية الإطفاء قد تستغرق أياما عدة.

بفعل الرياح القوية، وصلت النيران إلى مسافة تراوح بين 100 و150 مترا من المنازل في هورتغنفالد، ولا مؤشرات إلى عودة وشيكة للسكان الذين تم إجلاؤهم، وفق السلطات.

وقالت الحكومة المحلية في بيان الجمعة إنها طلبت تعزيزات.

ليلا، دوّت انفجارات مع تمدّد الحريق إلى ذخائر من مخلفات الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي عرقل مكافحة النيران في منطقة إيفل الجبلية بولاية شمال الراين- فستفاليا.

ويشارك نحو 300 عنصر في عملية مكافحة النيران، يعملون بمؤازرة مروحيات وآليات عسكرية.

عبر موقعها الإلكتروني، حضّت سلطات هورتغنفالد سكان المنطقة على "أخذ اللوازم الشخصية الضرورية فقط".

وفي منشور على منصة إكس، شكر المستشار فريدريش ميرتس عناصر الطوارئ "على جهدهم الدؤوب".

وفي الأسابيع الأخيرة، اندلعت حرائق محدودة في غابات ألمانية نتيجة الجفاف وموجات الحر المتتالية.