ثوران بركان جبل إتنا يعلق الرحلات الجوية في مطار بصقلية

تم تعليق الرحلات الجوية في مطار كاتانيا في جزيرة صقلية الإيطالية مرة أخرى، بسبب أحدث ثوران لبركان جبل إتنا في ذروة موسم العطلات.

وأعلن المطار في وقت متأخر مساء أمس الخميس أنه لن يتم السماح بوصول أو مغادرة أي رحلات حتى منتصف الليل من يوم السبت.

ونصح المطار المسافرين بعدم التوجه إلى المطار قبل التحقق من حالة رحلاتهم مع شركة الطيران المعنية.

وكانت شركة "إس.إيه.سي" المشغلة للمطار قد مددت أمس الخميس الحظر على وصول الرحلات حتى الثامنة صباحا.

ويتوقف استئناف العمليات على نشاط البركان بالإضافة إلى اتجاه الرياح وتركيز الرماد في الهواء.

وقال بوريس بهنكي، وهو باحث في مرصد إتنا التابع للمعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين إن "الرماد البركاني يمكن أن يشكل خطرا كبيرا على الطائرات حيث يمكن أن يتم شفطه في المحركات ويجبرها على التوقف. ولهذا السبب يتوخى الجميع الحذر الشديد مع الطائرات عندما يحدث انبعاث للرماد البركاني"، حسب وكالة "أسوشيتد بريس"، الجمعة.

وجدير بالذكر أن إتنا هو أكبر بركان نشط في أوروبا، ويعتبر ثورانه الأخير غير معتاد بسبب طول فترة الثوران واستمرار انبعاث الرماد من البركان.

ونشرت الرياح الشمالية كميات قليلة من الرماد إلى مالطا وشمال أفريقيا.

وأضاف بهنكي "كان هناك العديد من الانقطاعات الأقصر-والثورانات الأقوى-خلال العقود القليلة الماضية، لكن هذا الحدث مختلف لأن انبعاث الرماد من قمة إتنا هذه المرة كان أكثر استمرارية بكثير".