الظلام يخيّم على أوروبا.. الملايين يشاهدون اختفاء الشمس بالكامل

في مشهد فلكي استثنائي، تحولت ساعات النهار إلى لحظات من الظلام مع اختفاء قرص الشمس بالكامل خلف القمر، بينما احتشد الملايين في إسبانيا والبرتغال لمتابعة الكسوف الكلي للشمس. وامتد مسار الظاهرة عبر أجزاء من أوروبا، في مشهد نادر حوّل السماء إلى لوحة داكنة وأثار اهتمامًا واسعًا بين السكان والزوار.

وشهد ملايين الأشخاص في إسبانيا والبرتغال بداية أول كسوف كلي للشمس خلال أكثر من قرن.

وسيمر ظل القمر المعتم عبر المنطقة القطبية الشمالية، ويمس جرينلاند وآيسلندا، ثم يصل إلى إسبانيا والطرف الشمالي الشرقي من البرتغال. وسيواصل مساره فوق شبه الجزيرة الإيبيرية وجزر البليار، إلى أن ينتهي الكسوف الكلي للشمس في البحر المتوسط بعد الساعة 20:30 بقليل.

وفي إسبانيا، كان ملايين السكان والسياح ينتظرون منذ فترة بعد الظهر لحظة اختفاء الشمس بالكامل.

وفي جزيرة مايوركا، أدى تدفق الزوار، وفقاً لتقارير إعلامية، منذ ساعات الصباح إلى أولى الاختناقات المرورية، ولا سيما على الساحل الغربي في المنطقة المحيطة بمدينة سولير.

وامتلأت مواقف السيارات في نقاط المشاهدة والخلجان في سلسلة جبال ترامونتانا قبل ساعات من بدء الكسوف، كما أُغلقت بعض طرق الوصول. وقيل إن بعض الأشخاص اضطروا إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى أماكن المشاهدة.

أما في ألمانيا، فلن يحجب القمر الشمس بالكامل، ولذلك يمكن مشاهدة كسوف جزئي للشمس هناك.

ويبدأ الكسوف قرابة الساعة 19:11 في شمال البلاد، وبعد ذلك بدقائق في الجنوب. وتنتهي الظاهرة الفلكية في ألمانيا مع غروب الشمس، بحسب المنطقة، بين نحو 20:30 و21:00. ونظراً إلى أن الشمس ستكون قريبة جداً من الأفق، يُنصح بالتوجه إلى مكان يوفر رؤية واضحة باتجاه الغرب أو الشمال الغربي، للاستمتاع بالظاهرة إلى أقصى حد.

يشار إلى أن ألمانيا تشهد اهتماما كبيرا بهذه الظاهرة، حيث تجمع مئات الأشخاص في العاصمة برلين أمام القبة السماوية في حي برنتسلاور برج.

وحاولت الشرطة تنظيم الحشود. وقال متحدث باسم الشرطة إن "عدداً هائلاً من الناس توافدوا ببساطة إلى القبة السماوية"، مضيفاً أن الشرطة تريد محاولة "وضع هذه الحشود ضمن إطار منظم".