كولومبيا تعلن الطوارئ مع ارتفاع حصيلة الزلزال إلى 111 قتيلا

أعلن الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبرييا حالة الطوارئ مع ارتفاع حصيلة الزلزال إلى 111 قتيلا.

لقي 111 شخصا على الأقل حتفهم وانهارت عشرات المباني في مختلف أنحاء غرب كولومبيا اليوم الاثنين بعدما ضربها زلزال قوي بلغت شدته 4ر7 درجة على مقياس ريختر، مما تسبب في حصار السكان تحت أنقاض المباني المنهارة وأجبر الناس على إخلاء منازلهم في مناطق بعيدة حتى العاصمة بوجوتا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ونظيرتها الكولومبية أن مركز الزلزال كان في قرية سان خوسيه ديل بالمار، وهي قرية يبلغ عدد سكانها نحو 4800 شخص في مقاطعة تشوكو على بعد حوالي 250 ميلا (400 كيلومتر) غرب بوجوتا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على عمق 66 ميلا (107 كيلومترات). كما شعر بالزلزال السكان في الإكوادور وبنما المجاورتين لكنه لم يسفر سوى عن أضرار محدودة هناك.

وأكد مسؤولون محليون أن 18 شخصا على الأقل قتلوا في مدينة بيريرا، واثنان في مدينة مانيزاليس، و27 شخصا في مقاطعة فالي ديل كاوكا، حيث تقع مدينة كالي، ثالث أكبر مدينة في كولومبيا. وأفاد الحاكم بأن ثلاثة أطفال على الأقل كانوا من بين الضحايا الذين قتلوا في فالي ديل كاوكا.

وتسبب الزلزال في حدوث دمار كبير في مدن في غرب البلاد، مثل بيريرا وكيبدو وكالي ومانيزاليس.

وقامت مجموعة من السكان وفرق البحث بالبحث بين أنقاض المباني المنهارة وسط مخاوف السلطات من حدوث هزات ارتدادية. وقال وزير الداخلية الكولومبي إن أكثر من 20 بلدية في جميع أنحاء البلاد تعرضت لأضرار.

وقالت الخدمة الجيولوجية الكولومبية اليوم الاثنين إن هذا كان "أقوى زلزال يتم تسجيله في كولومبيا في العقد الماضي" وأنه أعقبته هزتان ارتداديتان بقوة 8ر2 درجة و8ر4 درجة. وذكرت السلطات أيضا أنه تم تعليق الرحلات الجوية في مطارات مانيزاليس وكيبدو وأرمينيا وكارتاجو وبوينافنتورا وبيريرا.