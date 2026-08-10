إسبانيا: انتشار حرائق غابات هائلة في الأندلس

قالت السلطات في إقليم الأندلس اليوم الاثنين ، إن حريقا مدمرا في جنوب غرب إسبانيا لا يزال يواصل انتشاره.

واندلع الحريق في مقاطعة هويلفا منذ الخميس الماضي. وقدرت حكومة الإقليم المنطقة المتضررة بأكثر من 20 ألف هكتار، أي ما يعادل مساحة نحو 200 كيلومتر مربع.

ولم يتضح حتى الآن حجم الدمار الذي أتت عليه بالفعل تلك النيران .

وقال وزير داخلية الأندلس، أنطونيو سانز، إن الحريق حاليًا "يفوق قدرة خدمات الإطفاء على إخماده".

وأضاف سانز للصحفيين، إن هذا ليس بسبب نقص الموارد، بل "بسبب القوة الشديدة وغير المتوقعة للهب".

وأوضح سانز ، أن الاهتمام الأساسي في الوقت الحالي موجه إلى "حماية الأشخاص"، مضيفًا أنه تم إجلاء ما مجموعه 479 شخصًا كإجراء وقائي.

ويواصل نحو 600 رجل إطفاء مكافحة النيران قرب بلدة نييبلا الصغيرة، التي تقع على مسافة نحو 60 كيلومترا غرب إشبيلية.

وفي منطقة الغابات الجبلية التي يتعذر الوصول إليها إلى حد ما ، تم إرسال أكثر من 20 طائرة ومروحية من قوات مكافحة الحرائق لتقديم الدعم والمساعدة لهم .