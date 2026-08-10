الجفاف يكبد قطاع الزراعة النمساوي مليار يورو

تسبب الجفاف ونقص هطول الأمطار في النمسا خلال الأشهر الماضية بخسائر فادحة غير مسبوقة، ألحقت أضراراً بأهم المحاصيل الزراعية، وأدت إلى نقص أعلاف الحيوانات، وسجلت رقما قياسيا جديدا في خسائر قطاع الزراعة بقيمة نحو مليار يورو.

وأظهرت أحدث أرقام رسمية تسجيل جميع ولايات النمسا عجزاً كبيراً في هطول الأمطار خلال الأشهر الأخيرة، وانخفاض معدل هطول الأمطار منذ 15 يونيو الماضي بأكثر من 75%، مقارنة بمتوسط السنوات العشر الماضية (2016-2025)، كما شهدت البلاد عددًا غير مسبوق من الأيام الحارة بلغ 42 يوماً، تجاوزت فيها درجات الحرارة 30 درجة مئوية.

وأظهرت بيانات شركة التأمين النمساوية، تأثر جميع الولايات والمحاصيل المهمة، لا سيما الذرة والبطاطس وبنجر السكر والقرع وفول الصويا، بالإضافة إلى الحبوب في بعض المناطق.

وأكد خبراء الشركة أن النمسا تواجه حالياً أضراراً جسيمة جراء الجفاف كل نحو 3 سنوات، مقارنة بمرة كل عشر سنوات في السابق، ما يدل على تأثر الزراعة بتغير المناخ أكثر من أي قطاع آخر.