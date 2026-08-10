18 قتيلاً وأضرار واسعة.. حصيلة جديدة لزلزال كولومبيا

ضرب زلزال قوي كولومبيا ودولا أخرى في أميركا اللاتينية الاثنين، وأدى إلى أضرار وإصابات وإخلاء مبان في بوغوتا ووقف العمليات في ستة مطارات.

ووقع الزلزال الذي بلغت شدته 7,4 درجات وفق هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية وهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، على عمق يناهز 100 كيلومتر.

وحدد مركز الزلزال بالقرب من سان خوسيه ديل بالمار في منطقة تشوكو في غرب كولومبيا.

وشعر به سكان الإكوادور، ووصلت آثاره شمالا إلى بنما، وتم بسببه إخلاء مبان في بوغوتا، حسبما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وكتب حاكم مقاطعة تشوكو الكولومبية على منصة إكس أن إصابات وأضرارا جسيمة لحقت بالمباني في عاصمة المقاطعة كيبدو.

كما أفاد رئيس بلدية كالي، ثالث أكبر مدينة في كولومبيا، بوقوع "أضرار جسيمة".

وعرضت وسائل الإعلام لقطات لمبان اقتلع الزلزال واجهاتها.

وفي بوغوتا، شاهد مراسلو فرانس برس بعض السكان يهرعون إلى الشوارع بملابس النوم مع دوي صفارات الإنذار.

وعلقت ستة مطارات في كولومبيا عملياتها بسبب أضرار ناجمة عن الزلزال، وفق ما أفادت هيئة الطيران المدني.

وتعرضت فنزويلا لزلزالين بقوة 7,2 و7,5 درجات في 24 يونيو، أسفرا عن مقتل أكثر من ستة آلاف شخص وخلفا أضرارا مادية كارثية.