دبلوماسية الغولف.. ترامب يستعرض نفوذه في بيدمينستر

شهد اليوم الرابع والختامي من منافسات بطولة «LIV Golf New York» المقامة في نادي «ترامب الوطني للغولف» بمدينة بيدمينستر في ولاية نيوجيرسي، حضوراً لافتاً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تابع مجريات اليوم النهائي قبل أن يغادر مقر النادي وسط تغطية إعلامية مكثفة.

وتسلط البطولة، المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الضوء على استمرار التداخل بين الرياضة والسياسة والاستثمارات السيادية، لا سيما مع استضافة المنشآت الرياضية المملوكة لترامب لأحداث رياضية بارزة على أجندة رياضة الغولف العالمية.

وقد أثار هذا الحدث ومشاركة ترامب فيه موجة من التغطيات والتحليلات السياسية والرياضية في كبريات وسائل الإعلام الأمريكية التي تابعت فعاليات اليوم الأخير وأصداءه.

وفي هذا السياق، كتبت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير لها أن «حضور ترامب لبطولة LIV Golf في ملاعبه الخاصة يمثل امتداداً لاستراتيجيته الشاملة في دمج علامته التجارية ونفوذه السياسي بالأحداث الرياضية الاستثمارية الكبرى، حيث أصبحت هذه البطولات منصة حيوية للحشد واستعراض علاقاته مع مستثمرين وشركاء دوليين».

ومن جانبها، أشارت شبكة «سي إن إن» في تحليل إخباري إلى أن «الحدث يبرز استمرار الجدل حول استضافة ملاعب ترامب لفعاليات دوري LIV، خاصة في ظل التدقيق المستمر من الأوساط السياسية والإعلامية حول طبيعة الأنشطة المباشرة وتأثيرها على المشهد الاستثماري والرياضي داخل الولايات المتحدة».

فيما ركزت صحيفة «واشنطن بوست» على الأبعاد الجماهيرية والتنظيمية للبطولة، لافتة في مقتطف لها إلى أن «مغادرة ترامب للنادي في اليوم النهائي جاءت وسط حضور جماهيري مكثف من مشجعيه ومتابعي رياضة الغولف، مما أحاط البطولة بأجواء سياسية واضحة طغت في كثير من الأحيان على المنافسات الرياضية ذاتها داخل الملعب». وفي مقابل ذلك، تناولت شبكة «فوكس نيوز» الزاوية الرياضية والتشاركية للحدث، مؤكدة في تغطيتها أن «ملاعب بيدمينستر قدمت تجربة رياضية رفيعة المستوى لاستضافة المهرجانات الكبرى لدوري LIV، وأن تواجد ترامب أضفى طابعاً حماسياً ودعماً كبيراً لإنجاح البطولة واستقطاب الجماهير والاهتمام الإعلامي».

وقد عكس الحدث في يومه الأخير الأهمية الاستراتيجية التي بات يمثلها دوري «LIV Golf» في جدول الفعاليات الرياضية الأمريكية، وسط استمرار حالة الانقسام والجدل الإعلامي حول طبيعة الشراكات الرياضية وتأثير حضور الشخصيات السياسية البارزة على التنافسية الرياضية والصورة العامة للعبة.