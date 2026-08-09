شنغهاي تلغي 1300 رحلة جوية استعداداً لإعصار دولفين

ألغى مطارا شنغهاي أكثر من 1300 رحلة جوية ونقلت السلطات نحو 300 ألف شخص في المناطق المحيطة مع استعداد الصين لإعصار دولفين، بعد أن ضربت العاصفة شمال تايوان بأمطار غزيرة.

وضربت النطاقات الخارجية للعاصفة يوم السبت شمال تايوان، بما في ذلك العاصمة تايبيه، جالبة الأمطار. كما ألغت بعض شركات الطيران التايوانية رحلاتها إلى الصين اليوم الأحد.

وقدرت السرعة القصوى للرياح المستمرة للعاصفة بنحو 162 كيلومترا في الساعة اعتبارا من صباح اليوم الأحد. وتجلب العاصفة أمطارا غزيرة، مما يشكل خطر وقوع فيضانات جارفة وانهيارات أرضية، ومن المتوقع أن تضرب مقاطعة تشيجيانج والأجزاء الشمالية من مقاطعة فوجيان المجاورة في وقت متأخر من اليوم الأحد.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية في الصين أن تشهد بعض المناطق أمطاراً تتراوح بين 200 و400 ملم خلال الأيام القليلة القادمة. وتحذر السلطات من مخاطر شديدة للانهيارات الأرضية في تشيجيانج.

كما ألغى مطارا هونجتشياو وبودونج في شنغهاي على التوالي نحو 60% من الرحلات المتوقعة اليوم الأحد، وفقا لصحيفة "ذا بيبر"، الوسيلة الإعلامية الرسمية في شنغهاي.

ومساء السبت، أجلت السلطات في تشيجيانج نحو 390 ألف شخص في مدينة تايتشو. بينما أجلت السلطات في شنغهاي أكثر من 30 ألف شخص من المناطق الأشد خطورة.

كما أوقفت سلطات تشيجيانج جميع الأنشطة المائية، بما في ذلك العبّارات والرحلات البحرية.