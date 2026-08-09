إندونيسيا: إغلاق جبل برومو أمام السياح مع انتشار حريق هائل

أغلقت الحكومة الإندونيسية جميع الطرق السياحية إلى جبل برومو في جاوة الشرقية إلى أجل غير مسمى، حيث ينتشر حريق هائل عبر المتنزه الوطني، مما يسمح لفرق الإطفاء بالتركيز على مكافحة الحرائق، وسط تدهور الظروف.

وذكر مكتب متنزه "برومو تينجر سيميرو" الوطني أن الإغلاق الكامل دخل حيز التنفيذ في الساعة العاشرة مساء بتوقيت غرب إندونيسيا(1500 بتوقيت جرينتش) أمس السبت مع تعليق الأنشطة السياحية إلى أجل غير مسمى، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.

وقال رئيس المتنزه، روديجانتا تجاهجا نوجراها "لضمان فعالية عمليات مكافحة الحرائق، تم إغلاق جميع بوابات الدخول إلى جبل برومو أمام السياح بشكل صارم، حيث سعت السلطات إلى حماية الزوار والموظفين.